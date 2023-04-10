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Великодній кошик. Скільки коштує м’ясо та ковбаса у Харкові

Суспільство 13:14   10.04.2023
Вікторія Яковенко
Великодній кошик. Скільки коштує м’ясо та ковбаса у Харкові

У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради проаналізували ціни у Харкові на м’ясні продукти та ковбасні вироби.

Купити ці продукти можна на ринках міста, у супермаркетах та спеціалізованих магазинах, повідомили у Харківській міській раді. На ринках свіже м’ясо (окіст свинини) коштує у середньому від 160 до 175 грн за кілограм, сало — від 140 до 220 грн за кг, ковбаса домашня — від 200 до 250 грн.

У магазинах ковбаса домашня куряча коштує від 160 до 185 грн за кілограм, грудинка по-угорськи – 350 грн, балик «Дарницький» – 370 грн. Звичайна грудинка коштує близько 220 грн за кг.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 13:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради проаналізували ціни у Харкові на м’ясні продукти та ковбасні вироби.".