Яйца в Украине подешевеют на 20-40 % после Пасхи — Минагрополитики
В Минагрополитики прогнозируют, что таких дорогих яиц, как сейчас, в Украине больше не будет.
Оптимистичный прогноз озвучил в эфире нацмарафона первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Укринформ.
«Буквально после Пасхи уже пойдет тренд на снижение, который продлится до середины лета, и таких дорогих яиц для наших потребителей уже не будет», — пообещал Высоцкий.
По его мнению, цены на яйца должны снизиться, так как производители сейчас наращивают объемы производства. Также позитивно должна сказаться стабилизация ситуации в энергосистеме страны.
«Мы сейчас видим, что это (удешевление – Ред.) будет от 20-40% в зависимости от того, какая будет дальнейшая ситуация на рынке кормов. Пока она выглядит положительной», – отметил Высоцкий.
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Ранее эксперты Института аграрной политики прогнозировали рост цен на мясо и яйца перед Пасхой. Однако в случае яиц отметили: подорожание будет не настолько значительным, как обычно, так как выше поднимать цены уже некуда.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 09:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минагрополитики прогнозируют, что таких дорогих яиц, как сейчас, в Украине больше не будет".