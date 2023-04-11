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Яйца в Украине подешевеют на 20-40 % после Пасхи — Минагрополитики

Украина 09:06   11.04.2023
Оксана Горун
Яйца в Украине подешевеют на 20-40 % после Пасхи — Минагрополитики

В Минагрополитики прогнозируют, что таких дорогих яиц, как сейчас, в Украине больше не будет.

Оптимистичный прогноз озвучил в эфире нацмарафона первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Укринформ.

«Буквально после Пасхи уже пойдет тренд на снижение, который продлится до середины лета, и таких дорогих яиц для наших потребителей уже не будет», — пообещал Высоцкий.

По его мнению, цены на яйца должны снизиться, так как производители сейчас наращивают объемы производства. Также позитивно должна сказаться стабилизация ситуации в энергосистеме страны.

«Мы сейчас видим, что это (удешевление – Ред.) будет от 20-40% в зависимости от того, какая будет дальнейшая ситуация на рынке кормов. Пока она выглядит положительной», – отметил Высоцкий.

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    • Ранее эксперты Института аграрной политики прогнозировали рост цен на мясо и яйца перед Пасхой. Однако в случае яиц отметили: подорожание будет не настолько значительным, как обычно, так как выше поднимать цены уже некуда.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Украина, Экономика; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 09:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минагрополитики прогнозируют, что таких дорогих яиц, как сейчас, в Украине больше не будет".