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Яйця в Україні подешевшають на 20-40% після Великодня – Мінагрополітики

Економіка 09:06   11.04.2023
Оксана Горун
Яйця в Україні подешевшають на 20-40% після Великодня – Мінагрополітики

У Мінагрополітики прогнозують, що таких дорогих яєць як зараз в Україні більше не буде.

Оптимістичний прогноз озвучив в етері нацмарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Укрінформ.

“Буквально після Великодня вже піде тренд на зниження, який триватиме до середини літа, і таких дорогих яєць для наших споживачів уже не буде”, – сказав Висоцький.

На його думку, ціни на яйця мають знизитись, оскільки виробники зараз нарощують обсяги виробництва. Також позитивно позначиться стабілізація ситуації в енергосистемі країни.

“Ми наразі бачимо, що це (здешевлення – авт.) буде від 20-40% залежно від того, яка буде подальша ситуація на ринку кормів. Поки що вона виглядає позитивною”, – зазначив Висоцький.

  • Читайте також: Ціни. Експерти прогнозують подорожчання м’яса та яєць найближчими днями

    • Раніше експерти Інституту аграрної політики прогнозували зростання цін на м’ясо та яйця перед Великоднем. Однак у випадку яєць зазначили: подорожчання буде не настільки значним, як завжди, тому що вище піднімати ціни вже нема куди.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 09:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Мінагрополітики прогнозують, що таких дорогих яєць як зараз в Україні більше не буде".