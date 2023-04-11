Яйця в Україні подешевшають на 20-40% після Великодня – Мінагрополітики
У Мінагрополітики прогнозують, що таких дорогих яєць як зараз в Україні більше не буде.
Оптимістичний прогноз озвучив в етері нацмарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Укрінформ.
“Буквально після Великодня вже піде тренд на зниження, який триватиме до середини літа, і таких дорогих яєць для наших споживачів уже не буде”, – сказав Висоцький.
На його думку, ціни на яйця мають знизитись, оскільки виробники зараз нарощують обсяги виробництва. Також позитивно позначиться стабілізація ситуації в енергосистемі країни.
“Ми наразі бачимо, що це (здешевлення – авт.) буде від 20-40% залежно від того, яка буде подальша ситуація на ринку кормів. Поки що вона виглядає позитивною”, – зазначив Висоцький.
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Раніше експерти Інституту аграрної політики прогнозували зростання цін на м’ясо та яйця перед Великоднем. Однак у випадку яєць зазначили: подорожчання буде не настільки значним, як завжди, тому що вище піднімати ціни вже нема куди.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 09:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Мінагрополітики прогнозують, що таких дорогих яєць як зараз в Україні більше не буде".