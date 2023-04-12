Армия РФ удерживает позиции в 10 км от Купянска — ISW о ситуации на фронте

Институт изучения войны (ISW) отметил незначительное продвижение российских оккупантов на Донбассе и строительство оборонных сооружений на юге и в Крыму. На Харьковщине самой «горячей» точкой остается район Купянска и Двуречной.

«Российские силы удерживают позиции в 10 км к северо-востоку от Купянска. На кадрах с геолокацией, опубликованных 11 апреля, видно, что российские войска захватили Лиман Первый (10 км к северо-востоку от Купянска) и, вероятно, какое-то время занимали поселок», — сообщили американские аналитики.

Отметим, что как оккупированная территория Лиман Первый также обозначен на картах DeepState.

Также в ISW проинформировали о некоторых успехах российских сил в лесах к югу от Кременной Луганской области.

«На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 апреля, видны части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ВДВ) с термобарической артиллерией ТОС-1А, действующие в 4 км к югу от Кременной, что указывает на то, что элементы ВДВ продвинулись в окружающем лесу. Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 10 апреля, показывают, что российские войска захватили украинские позиции в лесу чуть более чем в 5 км к югу от Кременной», — отметили в сводке Института изучения войны за 11 апреля.

Боевая активность на этом направлении усилилась.

Но самые серьезные бои продолжаются в Донецкой области — в Бахмуте и вдоль линии Авдеевка-Донецк.

В ISW не комментировали позиции армии РФ и Сил обороны в городских боях в Бахмуте, однако усомнились в визите в захваченную часть города так называемого главы так называемой «ДНР» Пушилина.

«Один военный блогер заявил, что визит главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина в Бахмут 10 апреля свидетельствует о том, что украинские силы все больше теряют позиции в Бахмуте, но местонахождение Пушилина остается неясным», — отметили аналитики.

Что касается ситуации на юге Украины, то там оккупанты готовятся обороняться.

«Российские войска вели оборонительные операции на юге Украины. На спутниковых снимках от 21 марта видны новые траншеи и укрепления типа «зуб дракона» возле Совхозного в оккупированном Крыму», — прокомментировали происходящее в Институте изучения войны.

Читайте также: Генерал Бен Ходжес оценил готовность ВСУ к контрнаступлению

Также оккупанты маневрируют на левом берегу Днепра в Херсонской области, пытаясь укрыться от точных ударов украинской артиллерии.