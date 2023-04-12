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Армія РФ утримує позиції за 10 км від Куп’янська – ISW про ситуацію на фронті

Події 08:21   12.04.2023
Оксана Горун
Армія РФ утримує позиції за 10 км від Куп’янська – ISW про ситуацію на фронті

Інститут вивчення війни (ISW) відзначив незначне просування російських окупантів на Донбасі та будівництво оборонних споруд на півдні й у Криму. На Харківщині “найгарячішою” точкою залишається район Куп’янська та Дворічної.

“Російські сили утримують позиції за 10 км на північний схід від Куп’янська. На кадрах з геолокацією, опублікованих 11 квітня, видно, що російські війська захопили Лиман Перший (10 км на північний схід від Куп’янська) і, ймовірно, якийсь час займали селище”, – повідомили американські аналітики.

Зазначимо, що як окупована територія, Лиман Перший також позначений на картах DeepState.

Куп'янськ та Дворічна на карті DeepState 12 квітня

Також в ISW поінформували про деякі успіхи російських сил у лісах на південь від Кремінної Луганської області.

“На кадрах з геолокацією, опублікованих 10 квітня, видно частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (ВДВ) з термобаричною артилерією ТОС-1А, що діють за 4 км на південь від Кремінної, що вказує на те, що елементи ВДВ просунулися в навколишньому лісі. Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 10 квітня, показують, що російські війська захопили українські позиції в лісі трохи більш ніж за 5 км на південь від Кремінної”, – зазначили у зведенні Інституту вивчення війни за 11 квітня.

Бойова активність у цьому напрямку посилилася.

Але найсерйозніші бої тривають у Донецькій області – у Бахмуті та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Донецька область на карті ISW 11 квітня

В ISW не коментували позиції армії РФ та Сил оборони у міських боях у Бахмуті, проте засумнівалися у візиті до захопленої частини міста так званого голови так званої “ДНР” Пушиліна.

“Один військовий блогер заявив, що візит голови Донецької Народної Республіки (ДНР) Дениса Пушиліна до Бахмута 10 квітня свідчить про те, що українські сили все більше втрачають позиції в Бахмуті, але місцезнаходження Пушиліна залишається незрозумілим”, – зазначили аналітики.

Щодо ситуації на півдні України, то там окупанти готуються оборонятися.

Південь України на карті ISW 11 квітня

“Російські війська вели оборонні операції на півдні України. На супутникових знімках від 21 березня видно нові траншеї та зміцнення типу “зуб дракона” біля Радгоспного в окупованому Криму”, – прокоментували те, що відбувається, в Інституті вивчення війни.

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Також окупанти маневрують на лівому березі Дніпра на Херсонщині, намагаючись сховатися від точних ударів української артилерії.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 08:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) відзначив незначне просування російських окупантів на Донбасі та будівництво оборонних споруд на півдні й у Криму. На Харківщині “найгарячішою” точкою залишається район Куп’янська та Дворічної".