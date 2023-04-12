Директор ЦРУ: Путин не хочет переговоров и все еще верит в захват Украины

Директор ЦРУ Билл Бернс считает, что президент рф Владимир Путин «несерьезно относится к переговорам на этой стадии» войны в Украине, и именно «прогресс Украины на поле боя сформирует перспективы дипломатии» для прекращения текущего конфликта, сообщает CNN.

Бернс отметил важность запланированного наступления Украины, сказав, что «в ближайшие месяцы на карту поставлено очень много».

«Вместо того чтобы отступить, он удвоил усилия», — сказал Бернс о Путине, добавив, что российский президент верит, что может уничтожить Украину и Запад.

Директор ЦРУ отдельно отметил, что Украина продолжает защищать Донбасс, который, как утверждают в одном из обнародованных документов разведки, вероятно заводит противника в тупик.

«Компания истощения рф на Донбассе, вероятно, заходит в тупик, препятствуя цели Москвы захватить весь регион в 2023 году», — говорится в одном из секретных документов.

«Путин глубоко ошибался» в своих предположениях относительно Украины до войны, добавил Бернс.

Бернс отметил важность дальнейшей поддержки Украины со стороны США, в том числе путем обмена разведданными, в то время, когда утечка секретных документов вызывает сомнения относительно взгляда администрации на конфликт.