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Директор ЦРУ: Путін не хоче переговорів і все ще вірить у підкорення України

Політика 14:13   12.04.2023
Оксана Якушко
Директор ЦРУ: Путін не хоче переговорів і все ще вірить у підкорення України

Директор ЦРУ Білл Бернс вважає, що президент рф Володимир Путін «несерйозно ставиться до переговорів на цій стадії» війни в Україні, і саме «прогрес України на полі бою сформує перспективи дипломатії» для припинення поточного конфлікту, повідомляє CNN .

Бернс наголосив на важливості запланованого наступу України, сказавши, що «у найближчі місяці на карту поставлено дуже багато».

«Замість того, щоб відступити, він подвоїв зусилля», — сказав Бернс про Путіна, додавши, що російський президент вірить, що може знищити Україну та Захід.

Директор ЦРУ окремо зазначив, що Україна продовжує захищати Донбас , який, як стверджується в одному з оприлюднених документів розвідки, ймовірно, заводить противника у глухий кут.

«Компанія виснаження рф на Донбасі, ймовірно, заходить у глухий кут, перешкоджаючи меті Москви захопити весь регіон у 2023 році», — йдеться в одному із секретних документів.

«Путін глибоко помилявся» у своїх припущеннях щодо України до війни, додав Бернс.

Бернс наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, в тому числі шляхом обміну розвідданими, у той час, коли витік секретних документів викликає сумніви щодо погляду адміністрації на конфлікт.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 14:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор ЦРУ Білл Бернс вважає, що президент рф Володимир Путін «несерйозно ставиться до переговорів на цій стадії» війни в Україні, і саме «прогрес України на полі бою сформує перспективи дипломатії» для припинення поточного конфлікту, повідомляє CNN .".