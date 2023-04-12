Директор ЦРУ: Путін не хоче переговорів і все ще вірить у підкорення України
Директор ЦРУ Білл Бернс вважає, що президент рф Володимир Путін «несерйозно ставиться до переговорів на цій стадії» війни в Україні, і саме «прогрес України на полі бою сформує перспективи дипломатії» для припинення поточного конфлікту, повідомляє CNN .
Бернс наголосив на важливості запланованого наступу України, сказавши, що «у найближчі місяці на карту поставлено дуже багато».
«Замість того, щоб відступити, він подвоїв зусилля», — сказав Бернс про Путіна, додавши, що російський президент вірить, що може знищити Україну та Захід.
Директор ЦРУ окремо зазначив, що Україна продовжує захищати Донбас , який, як стверджується в одному з оприлюднених документів розвідки, ймовірно, заводить противника у глухий кут.
«Компанія виснаження рф на Донбасі, ймовірно, заходить у глухий кут, перешкоджаючи меті Москви захопити весь регіон у 2023 році», — йдеться в одному із секретних документів.
«Путін глибоко помилявся» у своїх припущеннях щодо України до війни, додав Бернс.
Бернс наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, в тому числі шляхом обміну розвідданими, у той час, коли витік секретних документів викликає сумніви щодо погляду адміністрації на конфлікт.
Читайте також: Мисливці на Путіна. Два адвокати-французи підготували ордер на арешт диктатора
Новини за темою:
Ви читали новину: «Директор ЦРУ: Путін не хоче переговорів і все ще вірить у підкорення України»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 14:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор ЦРУ Білл Бернс вважає, що президент рф Володимир Путін «несерйозно ставиться до переговорів на цій стадії» війни в Україні, і саме «прогрес України на полі бою сформує перспективи дипломатії» для припинення поточного конфлікту, повідомляє CNN .".