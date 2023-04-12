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С начала года в Харькове открыли бизнес почти 2,5 тыс предпринимателей

Общество 13:08   12.04.2023
Виктория Яковенко
С начала года в Харькове открыли бизнес почти 2,5 тыс предпринимателей

В Харькове по состоянию на 1 апреля работают 118,9 тысячи ФЛП.

Об этом сообщили в мэрии Харькова со ссылкой на ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области. По их данным, в начале года в городе было зарегистрировано 119,7 тысячи ФЛП. В течение трех месяцев 2023 года прекратили деятельность 3104 предпринимателя. Переместили бизнес из Харькова – 276 человек.

«Но, несмотря на постоянные сложности и большие риски, в Харькове продолжают открываться новые бизнесы. Так, в течение первого квартала 2023 года изъявили желание начать собственное дело и официально зарегистрировали свой бизнес почти 2,5 тыс. физических лиц-предпринимателей», — рассказали в налоговой.

Также, за этот же период в Харьков переехали 366 предпринимателей. Как сообщили в департаменте, преимущественно это ФЛП с деоккупированных территорий.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 13:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове по состоянию на 1 апреля работают 118,9 тысяч ФЛП.".