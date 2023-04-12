Від початку року в Харкові відкрили бізнес майже 2,5 тис підприємців
У Харкові станом на 1 квітня працюють 118,9 тисячі ФОПів.
Про це повідомили у мерії Харкова з посиланням на ГУ Державної податкової служби у Харківській області. За їхніми даними, на початку року в місті було зареєстровано 119,7 тисячі осіб. Протягом трьох місяців 2023 року припинили діяльність 3104 підприємці. Перемістили бізнес з Харкова – 276 осіб.
«Але, незважаючи на постійні складнощі та великі ризики, у Харкові продовжують відкриватися нові бізнеси.Так, протягом першого кварталу 2023 року виявили бажання почати власну справу та офіційно зареєстрували свій бізнес майже 2,5 тис. фізичних осіб-підприємців», – зазначили у податковій.
Крім того, за цей же період до Харкова переїхали 366 підприємців. Як повідомили у департаменті, переважно це ФОПи з деокупованих територій.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 13:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові станом на 1 квітня працюють 118,9 тисячі ФОПів.".