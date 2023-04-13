Более двадцати писанок выставят в центре Харькова

В субботу, 15 апреля, в Харькове состоится традиционная пасхальная ярмарка.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете. На первом этаже ТРЦ «Никольский» пройдет выставка, где представят 26 вариаций писанок, характерных для разных регионов Украины.

В мэрии также приглашают детей приобщиться к мастер-классам по изготовлению украинских оберегов, украшению пасок, росписи писанок и народных сувениров. Куклы-мотанки, сделанные юными мастерами, отправят бойцам ВСУ.

Также в программе ярмарки – викторина, розыгрыш подарков и праздничный концерт. Ярмарка будет работать с 12:30 до 17:00. Открытие – в 13:00.