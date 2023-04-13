Более двадцати писанок выставят в центре Харькова
Фото: Харьковский горсовет
В субботу, 15 апреля, в Харькове состоится традиционная пасхальная ярмарка.
Об этом сообщили в Харьковском городском совете. На первом этаже ТРЦ «Никольский» пройдет выставка, где представят 26 вариаций писанок, характерных для разных регионов Украины.
В мэрии также приглашают детей приобщиться к мастер-классам по изготовлению украинских оберегов, украшению пасок, росписи писанок и народных сувениров. Куклы-мотанки, сделанные юными мастерами, отправят бойцам ВСУ.
Также в программе ярмарки – викторина, розыгрыш подарков и праздничный концерт. Ярмарка будет работать с 12:30 до 17:00. Открытие – в 13:00.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 15 апреля, в Харькове состоится традиционная пасхальная ярмарка.".