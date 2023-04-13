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Более двадцати писанок выставят в центре Харькова

Общество 12:42   13.04.2023
Виктория Яковенко
Более двадцати писанок выставят в центре Харькова Фото: Харьковский горсовет

В субботу, 15 апреля, в Харькове состоится традиционная пасхальная ярмарка.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете. На первом этаже ТРЦ «Никольский» пройдет выставка, где представят 26 вариаций писанок, характерных для разных регионов Украины.

В мэрии также приглашают детей приобщиться к мастер-классам по изготовлению украинских оберегов, украшению пасок, росписи писанок и народных сувениров. Куклы-мотанки, сделанные юными мастерами, отправят бойцам ВСУ.

Также в программе ярмарки – викторина, розыгрыш подарков и праздничный концерт. Ярмарка будет работать с 12:30 до 17:00. Открытие – в 13:00.

Читайте также: На Харьковщине к Пасхе украсят писанками «Пасхальное дерево Победы»

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 12:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 15 апреля, в Харькове состоится традиционная пасхальная ярмарка.".