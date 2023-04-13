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Понад двадцять писанок виставлять у центрі Харкова

Суспільство 12:42   13.04.2023
Вікторія Яковенко
Понад двадцять писанок виставлять у центрі Харкова Фото: Харківська міськрада

У суботу, 15 квітня, у Харкові відбудеться традиційний великодній ярмарок.

Про це повідомили у Харківській міській раді. На першому поверсі ТРЦ «Нікольський» проходитиме виставка, де представлять 26 варіацій писанок, характерних для різних регіонів України.

У мерії також запрошують дітей долучитися до майстер-класів з виготовлення українських оберегів, прикрашання пасок, розпису писанок та народних сувенірів. Ляльки-мотанки, зроблені юними майстрами, відправлять бійцям ЗСУ.

Також у програмі ярмарку — вікторина, розіграш подарунків та святковий концерт. Ярмарок працюватиме з 12:30 до 17:00. Відкриття — о 13:00.

Читайте також: На Харківщині до Великодня прикрасять писанками “Великоднє дерево Перемоги”

Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 12:42;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 15 квітня, у Харкові відбудеться традиційний великодній ярмарок.".