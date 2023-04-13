Понад двадцять писанок виставлять у центрі Харкова
Фото: Харківська міськрада
У суботу, 15 квітня, у Харкові відбудеться традиційний великодній ярмарок.
Про це повідомили у Харківській міській раді. На першому поверсі ТРЦ «Нікольський» проходитиме виставка, де представлять 26 варіацій писанок, характерних для різних регіонів України.
У мерії також запрошують дітей долучитися до майстер-класів з виготовлення українських оберегів, прикрашання пасок, розпису писанок та народних сувенірів. Ляльки-мотанки, зроблені юними майстрами, відправлять бійцям ЗСУ.
Також у програмі ярмарку — вікторина, розіграш подарунків та святковий концерт. Ярмарок працюватиме з 12:30 до 17:00. Відкриття — о 13:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 12:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 15 квітня, у Харкові відбудеться традиційний великодній ярмарок.".