Понад двадцять писанок виставлять у центрі Харкова

У суботу, 15 квітня, у Харкові відбудеться традиційний великодній ярмарок.

Про це повідомили у Харківській міській раді. На першому поверсі ТРЦ «Нікольський» проходитиме виставка, де представлять 26 варіацій писанок, характерних для різних регіонів України.

У мерії також запрошують дітей долучитися до майстер-класів з виготовлення українських оберегів, прикрашання пасок, розпису писанок та народних сувенірів. Ляльки-мотанки, зроблені юними майстрами, відправлять бійцям ЗСУ.

Також у програмі ярмарку — вікторина, розіграш подарунків та святковий концерт. Ярмарок працюватиме з 12:30 до 17:00. Відкриття — о 13:00.