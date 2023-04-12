На Харківщині до Великодня прикрасять писанками “Великоднє дерево Перемоги”
Акцію вирішили провести в деокупованій Балаклії на Харківщині. Взяти участь у створенні святкового дерева запрошують усіх бажаючих.
“13 квітня 2023 року о 10:00 у міському парку на площі Ростовцева відбудеться молодіжна Акція “Великоднє дерево Перемоги”, під час проведення якої відбудеться прикрашання дерева розмальованими патріотичними писанками, як символу весняного відродження природи, віри в Перемогу та незламності українського народу”, – повідомила пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.
Приєднатися до акції запрошують балаклійців та жителів міста.
Читайте також: Метро Харкова прикрасили до Великодня (фото)
Нагадаємо, ще одна творча акція, взяти участь у якій можуть усі охочі, проходить у Близнюківській громаді. Там майстрині вишивають карту України.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині до Великодня прикрасять писанками “Великоднє дерево Перемоги”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 10:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Акцію вирішили провести в деокупованій Балаклії на Харківщині. Взяти участь у створенні святкового дерева запрошують усіх бажаючих".