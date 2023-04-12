На Харківщині до Великодня прикрасять писанками “Великоднє дерево Перемоги”

Акцію вирішили провести в деокупованій Балаклії на Харківщині. Взяти участь у створенні святкового дерева запрошують усіх бажаючих.

“13 квітня 2023 року о 10:00 у міському парку на площі Ростовцева відбудеться молодіжна Акція “Великоднє дерево Перемоги”, під час проведення якої відбудеться прикрашання дерева розмальованими патріотичними писанками, як символу весняного відродження природи, віри в Перемогу та незламності українського народу”, – повідомила пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.

Приєднатися до акції запрошують балаклійців та жителів міста.

Нагадаємо, ще одна творча акція, взяти участь у якій можуть усі охочі, проходить у Близнюківській громаді. Там майстрині вишивають карту України.