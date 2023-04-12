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На Харківщині до Великодня прикрасять писанками “Великоднє дерево Перемоги”

Суспільство 10:29   12.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині до Великодня прикрасять писанками “Великоднє дерево Перемоги”

Акцію вирішили провести в деокупованій Балаклії на Харківщині. Взяти участь у створенні святкового дерева запрошують усіх бажаючих.

“13 квітня 2023 року о 10:00 у міському парку на площі Ростовцева відбудеться молодіжна Акція “Великоднє дерево Перемоги”, під час проведення якої відбудеться прикрашання дерева розмальованими патріотичними писанками, як символу весняного відродження природи, віри в Перемогу та незламності українського народу”, – повідомила пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.

Приєднатися до акції запрошують балаклійців та жителів міста.

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Нагадаємо, ще одна творча акція, взяти участь у якій можуть усі охочі, проходить у Близнюківській громаді. Там майстрині вишивають карту України.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 10:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Акцію вирішили провести в деокупованій Балаклії на Харківщині. Взяти участь у створенні святкового дерева запрошують усіх бажаючих".