Метро Харкова прикрасили до Великодня (фото)
Фото: Павло Велицький
На станції метро “Університет” з’явився великодній декор.
У Харкові готуються святкувати Великдень. Так само як і у випадку з Новим роком, найбезпечнішу зі святкових локацій розмістили під землею.
У харківському метро встановили дві гігантські паски зі свічками в них.
А також “розвели” великодніх кроликів. Вони лежать на “траві” в оточенні традиційних писанок.
Читайте також: Трамваї і тролейбуси можуть запустити в Харкові в середу – Терехов
Нагадаємо, раніше станції харківського метрополітену прикрашали перед Новим роком. Головною локацією свята також була станція “Університет”. Проте святкові декорації встановлювали також на “Історичному музеї” та “Південному вокзалі”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Метро Харкова прикрасили до Великодня (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 07:40;
Кореспондент Павло Велицький, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Університет” з’явився великодній декор".