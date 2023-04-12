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Метро Харкова прикрасили до Великодня (фото)

Суспільство 07:40   12.04.2023
Павло Велицький
Оксана Горун
Метро Харкова прикрасили до Великодня (фото) Фото: Павло Велицький

На станції метро “Університет” з’явився великодній декор.

У Харкові готуються святкувати Великдень. Так само як і у випадку з Новим роком, найбезпечнішу зі святкових локацій розмістили під землею.

Паски в метро Харкова перед Великоднем

У харківському метро встановили дві гігантські паски зі свічками в них.

Паски в метро Харкова перед Великоднем 2

А також “розвели” великодніх кроликів. Вони лежать на “траві” в оточенні традиційних писанок.

Паски в метро Харкова перед Великоднем 3

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    • Нагадаємо, раніше станції харківського метрополітену прикрашали перед Новим роком. Головною локацією свята також була станція “Університет”. Проте святкові декорації встановлювали також на “Історичному музеї” та “Південному вокзалі”.

    Автор: Павло Велицький, Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 07:40;

    • Кореспондент Павло Велицький, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Університет” з’явився великодній декор".