Метро Харкова прикрасили до Великодня (фото)

На станції метро “Університет” з’явився великодній декор.

У Харкові готуються святкувати Великдень. Так само як і у випадку з Новим роком, найбезпечнішу зі святкових локацій розмістили під землею.

У харківському метро встановили дві гігантські паски зі свічками в них.

А також “розвели” великодніх кроликів. Вони лежать на “траві” в оточенні традиційних писанок.

Нагадаємо, раніше станції харківського метрополітену прикрашали перед Новим роком. Головною локацією свята також була станція “Університет”. Проте святкові декорації встановлювали також на “Історичному музеї” та “Південному вокзалі”.