Ще одну станцію метро у Харкові прикрасили до Нового року

Новорічна інсталяція з’явилась на станції метро “Південний вокзал”.

Фото із підземки опублікували користувачі соцмереж. У глухому куті станції розмістили ялинки, прикрашені новорічними гірляндами, а також фігури оленів зі світлодіодів.

Нагадаємо, в Харкові новорічні свята проведуть безпечно – під землею. Головна ялинка Харкова вже розмістилася на станції метро “Університет”. Там же – будиночок Діда Мороза. Офіційне відкриття всієї цієї святкової пишноти заплановано на 19 грудня – День святого Миколая. Але вже зараз харків’яни в піднесеному настрої фотографуються біля підземних ялинок.

Також прикрасили станцію метро “Історичний музей”. Тут з’явилися ялинки та світлодіодні фігури ангелів, а також фотозона у вигляді ялинкової іграшки.

Більше фото та відео – у репортажі МГ “Об’єктив”.