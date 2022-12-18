Ще одну станцію метро у Харкові прикрасили до Нового року
Новорічна інсталяція з’явилась на станції метро “Південний вокзал”.
Фото із підземки опублікували користувачі соцмереж. У глухому куті станції розмістили ялинки, прикрашені новорічними гірляндами, а також фігури оленів зі світлодіодів.
Нагадаємо, в Харкові новорічні свята проведуть безпечно – під землею. Головна ялинка Харкова вже розмістилася на станції метро “Університет”. Там же – будиночок Діда Мороза. Офіційне відкриття всієї цієї святкової пишноти заплановано на 19 грудня – День святого Миколая. Але вже зараз харків’яни в піднесеному настрої фотографуються біля підземних ялинок.
Також прикрасили станцію метро “Історичний музей”. Тут з’явилися ялинки та світлодіодні фігури ангелів, а також фотозона у вигляді ялинкової іграшки.
Більше фото та відео – у репортажі МГ “Об’єктив”.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 10:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новорічна інсталяція з’явилась на станції метро “Південний вокзал”".