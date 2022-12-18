Еще одну станцию метро в Харькове украсили к Новому году
Новогодняя инсталляция появилась на станции метро «Южный вокзал».
Фото из подземки опубликовали пользователи соцсетей. В тупике станции разместили елки, украшенные новогодними гирляндами, а также фигуры оленей из светодиодов.
Напомним, в Харькове новогодние праздники проведут безопасно — под землей. Главная елка Харькова уже разместилась на станции метро «Университет». Там же — домик Деда Мороза. Официальное открытие всего этого праздничного великолепия запланировано на 19 декабря — День святого Николая. Но уже сейчас харьковчане в приподнятом настроении фотографируются у подземных елок.
Также украсили станцию метро «Исторический музей». Здесь появились елки и светодиодные фигуры ангелов, а также — фотозона в виде елочной игрушки.
Больше фото и видео — в репортаже МГ «Объектив».
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новогодняя инсталляция появилась на станции метро «Южный вокзал»".