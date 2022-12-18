Еще одну станцию метро в Харькове украсили к Новому году

Новогодняя инсталляция появилась на станции метро «Южный вокзал».

Фото из подземки опубликовали пользователи соцсетей. В тупике станции разместили елки, украшенные новогодними гирляндами, а также фигуры оленей из светодиодов.

Напомним, в Харькове новогодние праздники проведут безопасно — под землей. Главная елка Харькова уже разместилась на станции метро «Университет». Там же — домик Деда Мороза. Официальное открытие всего этого праздничного великолепия запланировано на 19 декабря — День святого Николая. Но уже сейчас харьковчане в приподнятом настроении фотографируются у подземных елок.

Также украсили станцию метро «Исторический музей». Здесь появились елки и светодиодные фигуры ангелов, а также — фотозона в виде елочной игрушки.

Больше фото и видео — в репортаже МГ «Объектив».