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Еще одну станцию метро в Харькове украсили к Новому году

Общество 10:59   18.12.2022
Оксана Горун
Еще одну станцию метро в Харькове украсили к Новому году Фото: соцсети

Новогодняя инсталляция появилась на станции метро «Южный вокзал».

Фото из подземки опубликовали пользователи соцсетей. В тупике станции разместили елки, украшенные новогодними гирляндами, а также фигуры оленей из светодиодов.

Напомним, в Харькове новогодние праздники проведут безопасно — под землей. Главная елка Харькова уже разместилась на станции метро «Университет». Там же — домик Деда Мороза. Официальное открытие всего этого праздничного великолепия запланировано на 19 декабря — День святого Николая. Но уже сейчас харьковчане в приподнятом настроении фотографируются у подземных елок.

Новый год в метро Харькова - станция "Университет" 2
Фото: Павел Велицкий

Также украсили станцию метро «Исторический музей». Здесь появились елки и светодиодные фигуры ангелов, а также — фотозона в виде елочной игрушки.

Больше фото и видео — в репортаже МГ «Объектив».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 10:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новогодняя инсталляция появилась на станции метро «Южный вокзал»".