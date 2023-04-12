Метро Харькова украсили к Пасхе (фото)

На станции метро «Университет» появился пасхальный декор.

В Харькове готовятся праздновать Пасху. Так же, как и в случае с Новым годом, наиболее безопасную из праздничных локаций разместили под землей.

В харьковском метро установили два гигантских кулича со свечами в них.

А также «развели» пасхальных кроликов. Они лежат на «травки» в окружении традиционных писанок.

Напомним, ранее станции харьковского метрополитена украшали перед Новым годом. Главной локацией праздника также была станция «Университет». Однако праздничные декорации устанавливали также на «Историческом музее» и «Южном вокзале».