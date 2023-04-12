Метро Харькова украсили к Пасхе (фото)
Фото: Павел Велицкий
На станции метро «Университет» появился пасхальный декор.
В Харькове готовятся праздновать Пасху. Так же, как и в случае с Новым годом, наиболее безопасную из праздничных локаций разместили под землей.
В харьковском метро установили два гигантских кулича со свечами в них.
А также «развели» пасхальных кроликов. Они лежат на «травки» в окружении традиционных писанок.
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Напомним, ранее станции харьковского метрополитена украшали перед Новым годом. Главной локацией праздника также была станция «Университет». Однако праздничные декорации устанавливали также на «Историческом музее» и «Южном вокзале».
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 07:40;
Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Университет» появился пасхальный декор".