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Метро Харькова украсили к Пасхе (фото)

Общество 07:40   12.04.2023
Павел Велицкий
Оксана Горун
Метро Харькова украсили к Пасхе (фото) Фото: Павел Велицкий

На станции метро «Университет» появился пасхальный декор.

В Харькове готовятся праздновать Пасху. Так же, как и в случае с Новым годом, наиболее безопасную из праздничных локаций разместили под землей.

Куличи в метро Харькова перед Пасхой
Фото: Павел Велицкий

В харьковском метро установили два гигантских кулича со свечами в них.

Куличи в метро Харькова перед Пасхой 2
Фото: Павел Велицкий

А также «развели» пасхальных кроликов. Они лежат на «травки» в окружении традиционных писанок.

Куличи в метро Харькова перед Пасхой 3
Фото: Павел Велицкий

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    • Напомним, ранее станции харьковского метрополитена украшали перед Новым годом. Главной локацией праздника также была станция «Университет». Однако праздничные декорации устанавливали также на «Историческом музее» и «Южном вокзале».

    Автор: Павел Велицкий, Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 07:40;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Университет» появился пасхальный декор".