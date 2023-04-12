На Харьковщине к Пасхе украсят писанками «Пасхальное дерево Победы»

Акцию решили провести в деоккупированной Балаклее на Харьковщине. Поучаствовать в создании праздничного дерева приглашают всех желающих.

«13 апреля 2023 в 10:00 в городском парке на площади Ростовцева состоится молодежная акция «Пасхальное дерево Победы», во время проведения которой состоится украшение дерева разрисованными патриотическими писанками как символ весеннего возрождения природы, веры в Победу и несгибаемости украинского народа», — сообщила пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.

Присоединиться к акции приглашают балаклейцев и жителей города.

Напомним, еще одна творческая акция, поучаствовать в которое могут все желающие, проходит в Близнюковской громаде. Там мастерицы вышивают карту Украины.