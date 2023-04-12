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На Харьковщине к Пасхе украсят писанками «Пасхальное дерево Победы»

Общество 10:29   12.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине к Пасхе украсят писанками «Пасхальное дерево Победы» Фото: Балаклейская ГВА

Акцию решили провести в деоккупированной Балаклее на Харьковщине. Поучаствовать в создании праздничного дерева приглашают всех желающих.

«13 апреля 2023 в 10:00 в городском парке на площади Ростовцева состоится молодежная акция «Пасхальное дерево Победы», во время проведения которой состоится украшение дерева разрисованными патриотическими писанками как символ весеннего возрождения природы, веры в Победу и несгибаемости украинского народа», — сообщила пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.

Присоединиться к акции приглашают балаклейцев и жителей города.

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Напомним, еще одна творческая акция, поучаствовать в которое могут все желающие, проходит в Близнюковской громаде. Там мастерицы вышивают карту Украины.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 10:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Акцию решили провести в деоккупированной Балаклее на Харьковщине. Поучаствовать в создании праздничного дерева приглашают всех желающих".