На Харьковщине к Пасхе украсят писанками «Пасхальное дерево Победы»
Фото: Балаклейская ГВА
Акцию решили провести в деоккупированной Балаклее на Харьковщине. Поучаствовать в создании праздничного дерева приглашают всех желающих.
«13 апреля 2023 в 10:00 в городском парке на площади Ростовцева состоится молодежная акция «Пасхальное дерево Победы», во время проведения которой состоится украшение дерева разрисованными патриотическими писанками как символ весеннего возрождения природы, веры в Победу и несгибаемости украинского народа», — сообщила пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.
Присоединиться к акции приглашают балаклейцев и жителей города.
Читайте также: Метро Харькова украсили к Пасхе (фото)
Напомним, еще одна творческая акция, поучаствовать в которое могут все желающие, проходит в Близнюковской громаде. Там мастерицы вышивают карту Украины.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине к Пасхе украсят писанками «Пасхальное дерево Победы»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 10:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Акцию решили провести в деоккупированной Балаклее на Харьковщине. Поучаствовать в создании праздничного дерева приглашают всех желающих".