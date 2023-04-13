Ночью в двух районах Харькова не будет воды
Фото: КП «Харьковводоканал»
Отключение воды с вязано с ремонтом водовода на насосной станции, сообщили коммунальщики.
«Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ по ликвидации повреждения на водоводе D=800 мм на насосной станции временно с 23:00 13 апреля по 06:30 14 апреля будет прекращено водоснабжение части Индустриального и Немышлянского районов», — предупредили водяники.
Со списком адресов, где не будет воды можно ознакомиться по ссылке.
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Напомним, ранее в «Харьковводоканале» прокомментировали перспективы поднятия тарифов на воду и канализацию в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 18:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отключение воды с вязано с ремонтом водовода на насосной станции, сообщили коммунальщики".