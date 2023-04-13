Вночі у двох районах Харкова не буде води
Відключення води пов’язане з ремонтом водоводу на насосній станції, повідомили комунальники.
“Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт з ліквідації пошкодження на водоводі D=800 мм на насосній станції тимчасово з 23:00 13 квітня до 06:30 14 квітня буде припинено водопостачання частини Індустріального та Немишлянського районів”, – попередили водяники.
Зі списком адрес, де не буде води, можна ознайомитися за посиланням.
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Нагадаємо, раніше у “Харківводоканалі” прокоментували перспективи підняття тарифів на воду та каналізацію в Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 18:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відключення води пов’язане з ремонтом водоводу на насосній станції, повідомили комунальники".