Вночі у двох районах Харкова не буде води

Відключення води пов’язане з ремонтом водоводу на насосній станції, повідомили комунальники.

“Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт з ліквідації пошкодження на водоводі D=800 мм на насосній станції тимчасово з 23:00 13 квітня до 06:30 14 квітня буде припинено водопостачання частини Індустріального та Немишлянського районів”, – попередили водяники.

Зі списком адрес, де не буде води, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, раніше у “Харківводоканалі” прокоментували перспективи підняття тарифів на воду та каналізацію в Харкові.