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Вночі у двох районах Харкова не буде води

Суспільство 18:35   13.04.2023
Оксана Горун
Вночі у двох районах Харкова не буде води

Відключення води пов’язане з ремонтом водоводу на насосній станції, повідомили комунальники.

“Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт з ліквідації пошкодження на водоводі D=800 мм на насосній станції тимчасово з 23:00 13 квітня до 06:30 14 квітня буде припинено водопостачання частини Індустріального та Немишлянського районів”, – попередили водяники.

Зі списком адрес, де не буде води, можна ознайомитися за посиланням.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 18:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відключення води пов’язане з ремонтом водоводу на насосній станції, повідомили комунальники".