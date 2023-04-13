В громаде на Харьковщине сегодня будут звучать взрывы — ХОВА

В Балаклейской громаде Харьковской области с 11:00 до 12:30 13 апреля будут звучать взрывы — специалисты будут проводить плановые работы по обезвреживанию противотанковых мин.

Об этом сообщают в пресс-службе ХОВА.

«Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», — призывают местных жителей.