В громаде на Харьковщине сегодня будут звучать взрывы — ХОВА
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В Балаклейской громаде Харьковской области с 11:00 до 12:30 13 апреля будут звучать взрывы — специалисты будут проводить плановые работы по обезвреживанию противотанковых мин.
Об этом сообщают в пресс-службе ХОВА.
«Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», — призывают местных жителей.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 10:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклейской громаде Харьковской области с 11:00 до 12:30 13 апреля будут звучать взрывы — специалисты будут проводить плановые работы по обезвреживанию противотанковых мин.".