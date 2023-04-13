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У громаді на Харківщині сьогодні лунатимуть вибухи – ХОВА

Події 10:15   13.04.2023
Олена Нагорна
У громаді на Харківщині сьогодні лунатимуть вибухи – ХОВА

У Балаклійській громаді Харківської області з 11:00 до 12:30 13 квітня лунатимуть вибухи – фахівці проводитимуть планові роботи зі знешкодження протитанкових мін.

Про це повідомляють у пресслужбі ХОВА.

“Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій”, – закликають місцевих мешканців.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 10:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді Харківської області з 11:00 до 12:30 13 квітня лунатимуть вибухи – фахівці проводитимуть планові роботи зі знешкодження протитанкових мін.".