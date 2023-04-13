У громаді на Харківщині сьогодні лунатимуть вибухи – ХОВА

У Балаклійській громаді Харківської області з 11:00 до 12:30 13 квітня лунатимуть вибухи – фахівці проводитимуть планові роботи зі знешкодження протитанкових мін.

Про це повідомляють у пресслужбі ХОВА.

“Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій”, – закликають місцевих мешканців.