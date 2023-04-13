У громаді на Харківщині сьогодні лунатимуть вибухи – ХОВА
У Балаклійській громаді Харківської області з 11:00 до 12:30 13 квітня лунатимуть вибухи – фахівці проводитимуть планові роботи зі знешкодження протитанкових мін.
Про це повідомляють у пресслужбі ХОВА.
“Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій”, – закликають місцевих мешканців.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 10:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді Харківської області з 11:00 до 12:30 13 квітня лунатимуть вибухи – фахівці проводитимуть планові роботи зі знешкодження протитанкових мін.".