В Колумбии начинает извергаться вулкан, унесший 23000 жизней, но люди не бегут

Вулкан Невадо-дель-Руис в Колумбии уже в «оранжевом» состоянии — потоки лавы прольются в ближайшие недели или даже дни. Фермеры, которые живут на склонах и у подножия смертоносной горы отказываются эвакуироваться в надежде сохранить имущество.

Об экстренной ситуации, которая в любой момент рискует перерасти в трагедию, сообщает CNN.

«Прямо сейчас вулкан выбрасывает пар, пепел, газы, а ближе к кратеру наблюдается высокий уровень сейсмичности», — предупредил директор отдела управления рисками Колумбии UNGRD Луис Фернандо Веласко в видеообращении.

Точно прогнозировать, когда начнется извержение, ученые не могут. Но его вероятность все возрастает. В последнее время землю вокруг вулкана сотрясают сотни, а иногда и тысячи мелких толчков в день. Накануне столб пепла и дыма поднялся в небо на высоту более 1500 метров.

Опасность для местных жителей более, чем реальная. Ведь извержение именно этого вулкана стало причиной гибели 23 000 колумбийцев в 1985 году. Тогда, 13 ноября, случилось извержение, известное под названием «Трагедия Армеро». Причиной огромного количества жертв стало столкновение раскаленной лавы с ледовым и снежным покровом горы.

«В этом случае, всего через пару часов после начала извержения вулкана река грязи, камней, лавы и ледяной воды захлестнула небольшой городок Армеро. В результате наводнения за считанные минуты погибло более 23 000 человек», — описывают те события в материале CNN.

Несмотря на опасное соседство, колумбийцы вновь начали селиться у вулкана — ради плодородной земли и хороших пастбищ для скота. И вполне успешно пережили извержение 2012 года. «Вполне» — потому что, хоть никто и не погиб, но многие лишились имущества.

«В предыдущих случаях они эвакуировались, наводнения (вызванные извержением вулкана — Ред.) не затронули их фермы, и когда они вернулись, фермеры обнаружили, что большая часть их товаров и скота была украдена», — пояснил секретарь по развитию сельских районов Толимы и офицер, отвечающий за эвакуацию скота, Омар Вальдес.

Именно печальный опыт прошлой эвакуации заставляет людей сейчас рисковать жизнью. Президент Колумбии объявил добровольную эвакуацию 2500 семей. Но на данный момент, по данным местной газеты El Tiempo, опасный район покинули всего 87 человек. Чтобы стимулировать людей покидать дома, местные власти организовали эвакуацию скота — обещают в ближайшие дни вывезти 12 тысяч голов из имеющихся 43 тысяч.