У Колумбії починає вивергатися вулкан, що забрав 23000 життів, люди не біжать

Вулкан Невадо-дель-Руїс у Колумбії вже в “помаранчевому” стані – потоки лави проллються найближчими тижнями чи навіть днями. Фермери, які живуть на схилах і біля підніжжя смертоносної гори, відмовляються евакуюватися в надії зберегти майно.

Про екстрену ситуацію, яка будь-якої миті ризикує перерости в трагедію, повідомляє CNN.

“Просто зараз вулкан викидає пару, попіл, гази, а ближче до кратера спостерігається високий рівень сейсмічності”, – попередив директор відділу управління ризиками Колумбії UNGRD Луїс Фернандо Веласко у відеозверненні.

Точно спрогнозувати, коли почнеться виверження, вчені не можуть. Але його ймовірність зростає. Останнім часом землю навколо вулкана трясуть сотні, а іноді й тисячі дрібних поштовхів на день. Напередодні стовп попелу та диму піднявся у небо на висоту понад 1500 метрів.

Небезпека для місцевих жителів більш ніж реальна. Адже виверження саме цього вулкана спричинило загибель 23 000 колумбійців у 1985 році. Тоді, 13 листопада, сталося виверження, відоме під назвою “Трагедія Армеро”. Причиною величезної кількості жертв стало зіткнення розжареної лави з льодовим та сніговим покривом гори.

“У цьому випадку, всього через пару годин після початку виверження вулкана річка бруду, каміння, лави та крижаної води захлеснула невелике містечко Армеро. Внаслідок повені за лічені хвилини загинуло понад 23 000 людей”, – описують ті події в матеріалі CNN.

Попри небезпечне сусідство, колумбійці знову почали селитися біля вулкана – заради родючої землі та добрих пасовищ для худоби. І цілком успішно пережили виверження 2012 року. “Цілком” – адже хоч ніхто і не загинув, але багато хто втратив майно.

Читайте також: У 1815 році сталося виверження вулкана, яке викликало “рік без літа”

“У попередніх випадках вони евакуювалися, повені (викликані виверженням вулкана – Ред.) не торкнулися їх ферм, і коли вони повернулися, фермери виявили, що більша частина їх товарів та худоби була вкрадена”, – пояснив секретар з розвитку сільських районів Толіми та офіцер, що відповідає за евакуацію худоби, Омар Вальдес.

Саме сумний досвід минулої евакуації змушує людей зараз ризикувати життям. Президент Колумбії оголосив добровільну евакуацію 2500 сімей. Але на цей час, за даними місцевої газети El Tiempo, небезпечний район залишили лише 87 осіб. Щоб стимулювати людей залишати будинки, місцева влада організувала евакуацію худоби – обіцяє найближчими днями вивезти 12 тисяч голів із наявних 43 тисяч.