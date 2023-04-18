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Мины и патроны пытались незаконно провезти в Харьковскую область (фото)

Общество 14:17   18.04.2023
Виктория Яковенко
Мины и патроны пытались незаконно провезти в Харьковскую область (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области полицейские остановили два автомобиля, в которых обнаружили широкий ассортимент взрывных устройств.

Во время осмотра автомобиля Renault Мaster, которым управлял 45-летний гражданин, в багажном отделении обнаружили две противопехотные осколочные мины МОН-50, снаряженный магазин с 50 патронами калибра 7,62 и более 30 патронов россыпью разного калибра, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также в личных вещах 35-летнего пассажира автомобиля Mitsubisi L200 полицейские обнаружили три запечатанные коробки с патронами калибра 5,45 мм

Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на проведение экспертиз.

По обоим фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 14:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские остановили два автомобиля, в которых обнаружили широкий ассортимент взрывных устройств.".