Мины и патроны пытались незаконно провезти в Харьковскую область (фото)

В Харьковской области полицейские остановили два автомобиля, в которых обнаружили широкий ассортимент взрывных устройств.

Во время осмотра автомобиля Renault Мaster, которым управлял 45-летний гражданин, в багажном отделении обнаружили две противопехотные осколочные мины МОН-50, снаряженный магазин с 50 патронами калибра 7,62 и более 30 патронов россыпью разного калибра, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также в личных вещах 35-летнего пассажира автомобиля Mitsubisi L200 полицейские обнаружили три запечатанные коробки с патронами калибра 5,45 мм

Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на проведение экспертиз.

По обоим фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.