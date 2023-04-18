Мины и патроны пытались незаконно провезти в Харьковскую область (фото)
В Харьковской области полицейские остановили два автомобиля, в которых обнаружили широкий ассортимент взрывных устройств.
Во время осмотра автомобиля Renault Мaster, которым управлял 45-летний гражданин, в багажном отделении обнаружили две противопехотные осколочные мины МОН-50, снаряженный магазин с 50 патронами калибра 7,62 и более 30 патронов россыпью разного калибра, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также в личных вещах 35-летнего пассажира автомобиля Mitsubisi L200 полицейские обнаружили три запечатанные коробки с патронами калибра 5,45 мм
Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на проведение экспертиз.
По обоим фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские остановили два автомобиля, в которых обнаружили широкий ассортимент взрывных устройств.".