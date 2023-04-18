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Міни та патрони намагалися незаконно провезти до Харківської області (фото)

Суспільство 14:17   18.04.2023
Вікторія Яковенко
Міни та патрони намагалися незаконно провезти до Харківської області (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

В Харківській області поліцейські зупинили два автомобілі, в яких виявили широкий асортимент вибухових пристроїв.

Під час огляду автомобіля «Renault Мaster», яким керував 45-річний громадянин, у багажному відділенні виявили дві протипіхотні осколкові міни МОН-50, споряджений магазин з 50 набоями калібру 7,62 та понад 30 набоїв розсипом різного калібру, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також в особистих речах 35-річного пасажира автомобіля «Mitsubisi L200» поліцейські виявили три запечатані коробки з патронами калібру 5,45 мм.

Вилучені речові докази правоохоронці направили на проведення експертиз.

За обома фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 14:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області поліцейські зупинили два автомобілі, в яких виявили широкий асортимент вибухових пристроїв.".