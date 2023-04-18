Зеленского просят присвоить погибшему полицейскому с Харьковщины звание Героя

17 апреля на сайте Президента Украины зарегистрировали петицию о присвоении звания «Герой Украины» (посмертно) военному из Харьковщины, который погиб под Купянском.

Как отмечает автор документа Алексей Макогон (позывной «Тактик»), уроженец села Дмитровка Богодуховского района. С 30 декабря 2014 по 6 ноября 2015 находился на военной службе в органах внутренних дел, с 6 ноября 2015 по 23 февраля 2022 работал в Нацполиции.

«Тактик» три года воевал в зоне АТО. Был награжден грамотами, орденами и медалями.

С 24 февраля 2022 пошел на защиту страны в составе 92 ОМБр, был наводчиком в горячих точках, затем его перевели в разведку в подразделение Code 9.2.

8 октября прошлого года защитник погиб в бою поблизости села Песчаное Купянского района.

«Алексей был смелым, мужественным, душа компании, веселым, жизнерадостным, никогда ни на что не жаловался. Собратья и командир отметили, что он был настоящим воином и борцом за свободу и независимость своего народа», — отмечает автор документа.

Сейчас петиция собрала 1559 голосов. Чтобы Зеленский рассмотрел петицию, она должна набрать не менее 25 тысяч голосов в течение трех месяцев со дня ее обнародования.