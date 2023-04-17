Присвоение харьковскому разведчику звания Героя: Президент рассмотрит петицию

Петиция о присвоении звания «Герой Украины» погибшему командиру разведгруппы «Бешкетники Сірка» Ивану Щеголеву (позывной «Щегол») за несколько дней набрала более 26 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч.

Соответсвующая петиция появилась на сайте Президента Украины 12 апреля.

«Присвоение почетного звания «Герой Украины» воину младшему сержанту Щеголеву Ивану Евгеньевичу «Щегол», основателю и командиру разведгруппы «Бешкетники Сірка» при 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирка», — говорится в просьбе.

«Щегол» погиб 25 марта. В 2016 году защитник вступил в ряды добровольческого батальона ДУК, уничтожал оккупантов под командованием «Да Винчи». Позже основал взвод «Бешкетники Сірка».

Прощание с «Щеглом» происходило на стадионе «Металлист», похоронили его на 18 кладбище Харькова.