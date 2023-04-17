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Присвоєння харківському розвіднику звання Героя: Президент розгляне петицію

Суспільство 12:28   17.04.2023
Вікторія Яковенко
Присвоєння харківському розвіднику звання Героя: Президент розгляне петицію Фото: Instagram beshketnyky_sirka_team

Петиція про присвоєння звання «Герой України» загиблому командиру розвідгрупи “Бешкетники Сірка” Івану Щеголєву (позивний «Щегол») за кілька днів набрала понад 26 тисяч голосів із необхідних 25 тисяч.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Президента України 12 квітня.

«Присвоєння почесного звання «Герой України» воїну молодшому сержанту Щоголеву Івану Євгеновичу «Щегол», засновнику та командиру розвідгрупи «Бешкетники Сірка» при 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка», – йдеться у проханні.

«Щегол» загинув 25 березня. У 2016 році захисник вступив до лав добровольчого батальйону ДУК, нищив окупантів під командуванням «Да Вінчі». Пізніше заснував взвод “Бешкетники Сірка».

Прощання з «Щеглом» відбувалося на стадіоні «Металіст», поховали його на 18 кладовищі Харкова.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 12:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Петиція про присвоєння звання «Герой України» загиблому командиру розвідгрупи “Бешкетники Сірка” Івану Щеголєву (позивний «Щегол») за кілька днів набрала понад 26 тисяч голосів із необхідних 25 тисяч.".