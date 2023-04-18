Зеленського просять присвоїти загиблому поліціянту з Харківщини звання Героя

17 квітня на сайті Президента України зареєстрували петицію про присвоєння звання «Герой України» (посмертно) військовому з Харківщини, який загинув під Куп’янськом.

Як зазначає автор документа Олексій Макогон (позивний «Тактік») уродженець села Дмитрівка Богодухівського району. З 30 грудня 2014 року по 6 листопада 2015 року перебував на військовій службі в органах внутрішніх справ, з 6 листопада 2015 року по 23 лютого 2022 року працював в Нацполіції.

«Тактік» три роки воював в зоні АТО. Був нагороджений грамотами, орденами та медалями.

З 24 лютого 2022 року пішов на захист країни у складі 92 ОМБр, був навідником в гарячих точках, потім його перевели в розвідку в підрозділ Code 9.2.

8 жовтня минулого року захисник загинув в бою поблизу села Піщане Куп‘янського району.

«Олексій був сміливим, мужнім, душа компанії, веселим, життєрадісним, ніколи ні на що не скаржився. Побратими та командир зазначили, що він був справжнім воїном та борцем за волю та незалежність свого народу», – зазначає автор документа.

Наразі петиція зібрала 1559 голосів. Щоб Зеленський розглянув петицію, вона має набрати не менше 25 тисяч голосів протягом 3 місяців із дня її оприлюднення.