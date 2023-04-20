На Харьковщине уничтожили 76 тыс взрывчаток, 252 жителя подорвались на минах
Харьковщина – лидер по количеству взрывоопасных предметов. В области уже уничтожили более 76 тысяч ВОП.
Об этом в эфире Нацмарафона сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
«В общем на Харьковщине 252 случая подрыва гражданского населения именно на минах. Из которых 29 человек погибли», – уточнил Василенко.
В ГСЧС также отметили, что накануне пасхальных праздников и поминальной недели проинформировали жителей региона с призывом воздержаться от посещения кладбищ.
«К сожалению, не все прислушиваются, были случаи подрыва гражданского населения, непосредственно на кладбищах. В частности, 8 апреля в городе Изюм женщина 1970 года рождения решила пойти к кладбищу, видимо убрать. Она знала об опасности, но пошла и подорвалась на мине «Лепесток», — отметил Василенко.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина – лидер по количеству взрывоопасных предметов. В области уже уничтожили более 76 тысяч ВОП.".