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На Харьковщине уничтожили 76 тыс взрывчаток, 252 жителя подорвались на минах

Общество 14:38   20.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине уничтожили 76 тыс взрывчаток, 252 жителя подорвались на минах

Харьковщина – лидер по количеству взрывоопасных предметов. В области уже уничтожили более 76 тысяч ВОП.

Об этом в эфире Нацмарафона сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

«В общем на Харьковщине 252 случая подрыва гражданского населения именно на минах. Из которых 29 человек погибли», – уточнил Василенко.

В ГСЧС также отметили, что накануне пасхальных праздников и поминальной недели проинформировали жителей региона с призывом воздержаться от посещения кладбищ.

«К сожалению, не все прислушиваются, были случаи подрыва гражданского населения, непосредственно на кладбищах. В частности, 8 апреля в городе Изюм женщина 1970 года рождения решила пойти к кладбищу, видимо убрать. Она знала об опасности, но пошла и подорвалась на мине «Лепесток», — отметил Василенко.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 14:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина – лидер по количеству взрывоопасных предметов. В области уже уничтожили более 76 тысяч ВОП.".