На Харківщині знищили 76 тис вибухівок, 252 мешканці підірвалися на мінах
Харківщина – лідер за кількістю вибухонебезпечних предметів. В області вже знищили понад 76 тисяч ВНП.
Про це в етері Нацмарафону повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
«Загалом на Харківщині 252 випадки підриву цивільного населення саме на мінах. З яких 29 людей загинули», – уточнив Василенко.
У ДСНС також зазначили, що напередодні пасхальних свят та поминального тижня проінформували мешканців регіону із закликом утриматись від відвідування кладовищ.
«На жаль, не всі прислухаються, були випадку підриву цивільного населення, безпосередньо, на цвинтарях. Зокрема 8 квітня в місті Ізюм жінка 1970 року народження вирішила піти до кладовища, мабуть, прибрати. Вона знала про небезпеку, але пішла і підірвалась на міні «Пелюстка»», – зазначив Василенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 14:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина – лідер за кількістю вибухонебезпечних предметів. В області вже знищили понад 76 тисяч ВНП.".