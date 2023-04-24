Лесничий из Изюма потерял ногу, обороняя город, и после выписки вернулся в ТрО

Лесничий из Изюма Харьковской области на второй день полномасштабного вторжения РФ встал на защиту родного города в рядах ТрО, во время вражеского обстрела получил ранение и потерял ногу, а после протезирования — вернулся в свой батальон.

Историю защитника Богдана с позывным «Сильвер» рассказали на Facebook-странице Изюмского отдельного батальона территориальной обороны.

«Сначала было укрепление города, подготовка к боевым действиям, установление блокпостов. Это до начала марта, с начала марта началась активная фаза боевых действий: начали падать бомбы, к городу подъехала вражеская тяжелая техника, начали полностью «стирать» город», — рассказал Богдан.

Чтобы помешать быстрому продвижению врага, который захватывал Изюм, защитники взорвали мосты через реку Северский Донец. Тогда же, в марте, Богдан получил ранение, в результате которого потерял ногу.

«9 марта был массированный артиллерийский обстрел. Сначала авиаудар по Кременцу, потом по городу били и били, из минометов, из танков. Мы меняли позицию, и в этот момент по нам прилетело. Несколько ребят тоже ранило, один погиб. Над нами постоянно летал дрон, фиксируя наши движения, и если кто-то пытался к нам прибежать, чтобы оказать помощь, начинался новый обстрел. Где-то три часа так продолжалось. Потом помогли бойцы из 81-й бригады, приехала «скорая», и меня доставили в госпиталь», — вспоминает защитник.

Следующие полгода «Сильвер» учился ходить снова. Ногу ампутировали. После протезирования бойца выписали из госпиталя. Не прошло и недели, как он был снова в строю.

«Помогаю, чем могу. В основном работа бумажная, но мне есть чем заниматься», — говорит Богдан.