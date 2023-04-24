Лісничий з Ізюма втратив ногу при обороні міста і після шпиталю знову у строю

Лісничий з Ізюма Харківської області на другий день повномасштабного вторгнення РФ став на захист рідного міста в лавах ТрО, під час ворожого обстрілу отримав поранення і втратив ногу, а після протезування повернувся у свій батальйон.

Історію захисника Богдана на псевдо “Сільвер” розповіли на Facebook-сторінці Ізюмського окремого батальйону територіальної оборони.

“Спочатку було укріплення міста, підготовка до бойових дій, встановлення блокпостів. Це до початку березня, з початку березня почалась активна фаза бойових дій: почали падати бомби, до міста під’їхала ворожа важка техніка, почали повністю «стирати» місто”, – каже Богдан.

Щоб завадити швидкому просуванню ворога, який захоплював Ізюм, захисники підірвали мости через річку Сіверський Донець. Тоді ж, у березні, Богдан отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу.

“9 березня був масований артилерійський обстріл. Спочатку авіаудар по Крем’янцю, потім по місту гатили й гатили, з мінометів, з танків. Ми змінювали позицію, і в цей момент по нас прилетіло. Декілька хлопців теж поранило, один загинув. Над нами постійно літав дрон, фіксуючи наші рухи, і якщо хтось намагався до нас прибігти, щоб надати допомогу – починався новий обстріл. Десь три години так продовжувалося. Потім допомогли бійці з 81-ї бригади, приїхала «швидка», і мене доправили до шпиталю”, – згадує захисник.

Наступні пів року “Сільвер” вчився ходити знову. Ногу ампутували. Після протезування бійця виписали зі шпиталю. Не минуло й тижня, як він знову був у строю.

“Допомагаю, чим можу. Здебільшого робота паперова, але мені є чим займатися”, – каже Богдан.