В Харьковской области разоблачили депутатшу, возглавившую село при оккупантах

Женщина хозяйничала в селе на Изюмщине во время оккупации, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Очередной приспешницей российских захватчиков оказалась депутатша Боровского поселкового совета Изюмского района Харьковской области VIII созыва.

Во время оккупации села Подвысокое Изюмского района она добровольно согласилась работать на врагов и вступила в должность «помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области (с. Подвысокое)». Фактически женщина стала «старостой» села.

Колаборантка участвовала в совещаниях оккупантов, нанимала работников, собирала и формировала списки местных жителей, которые в дальнейшем передавала новой «власти».

Правоохранители разоблачили депутатшу. В настоящее время ей выбирают меру пресечения в виде содержания под стражей.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении депутату по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Досудебное расследование проводит СО Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области совместно со следователями СУ ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение — Управление стратегических расследований в Харьковской области ДСР НПУ.