На Харківщині викрили депутатку-поплічницю окупантів, яка очолювала село
Жінка господарювала у селі на Ізюмщині під час окупації, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Черговою поплічницею російських загарбників виявилась депутатка Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської області VIII скликання.
Під час окупації села Підвисоке Ізюмського району вона добровільно погодилась працювати на ворогів і обійняла посаду «помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области (с. Подвысокое)». Фактично жінка стала «старостою» вказаного села.
Колаборантка брала участь у нарадах окупантів, наймала на роботу працівників, збирала та формувала списки місцевих мешканців, які у подальшому передавала новій «владі».
Правоохоронці викрили депутатку. Наразі їй обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ізюмська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру депутатці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.
Читайте також: “Відкрив” бізнес у РФ і вивозив зерно: депутата на Харківщині судитимуть
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині викрили депутатку-поплічницю окупантів, яка очолювала село»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 17:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка господарювала у селі на Ізюмщині під час окупації, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".