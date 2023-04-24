На Харківщині викрили депутатку-поплічницю окупантів, яка очолювала село

Жінка господарювала у селі на Ізюмщині під час окупації, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Черговою поплічницею російських загарбників виявилась депутатка Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської області VIII скликання.

Під час окупації села Підвисоке Ізюмського району вона добровільно погодилась працювати на ворогів і обійняла посаду «помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области (с. Подвысокое)». Фактично жінка стала «старостою» вказаного села.

Колаборантка брала участь у нарадах окупантів, наймала на роботу працівників, збирала та формувала списки місцевих мешканців, які у подальшому передавала новій «владі».

Правоохоронці викрили депутатку. Наразі їй обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру депутатці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.