В Днепре хирурги достали пулю из мозга у раненого военного с Харьковщины

В Днепре провели сверхсложную операцию — вытащили пулю и обломки затылочной кости из головы раненого, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Руслан из Харьковской области, проживал в 5 км от вражеской границы. 24 февраля оказался в оккупации.

Две недели парень, обходя врага и минные поля, шел к своим. В первом же военкомате записался добровольцем в ряды ВСУ.

10 апреля получил тяжелое ранение в голову. Пуля и обломки затылочной кости глубоко засели в мозг.

Талантливые нейрохирурги Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова сумели филигранно провести сложную операцию с помощью нейрохирургического микроскопа, который, к счастью, имеет медучреждение.

Руслан пришел в себя, завтра едет на реабилитацию.

