В Днепре хирурги достали пулю из мозга у раненого военного с Харьковщины
В Днепре провели сверхсложную операцию — вытащили пулю и обломки затылочной кости из головы раненого, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Руслан из Харьковской области, проживал в 5 км от вражеской границы. 24 февраля оказался в оккупации.
Две недели парень, обходя врага и минные поля, шел к своим. В первом же военкомате записался добровольцем в ряды ВСУ.
10 апреля получил тяжелое ранение в голову. Пуля и обломки затылочной кости глубоко засели в мозг.
Талантливые нейрохирурги Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова сумели филигранно провести сложную операцию с помощью нейрохирургического микроскопа, который, к счастью, имеет медучреждение.
Руслан пришел в себя, завтра едет на реабилитацию.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 17:59;
Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Днепре провели сверхсложную операцию — вытащили пулю и обломки затылочной кости из головы раненого, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.".