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У Дніпрі хірурги дістали кулю з мозку в пораненого військового з Харківщини

Події 17:59   25.04.2023
Оксана Якушко
У Дніпрі хірурги дістали кулю з мозку в пораненого військового з Харківщини

У Дніпрі провели надскладну операцію — витягли кулю та уламки потиличної кістки з голови пораненого, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. 

Руслан з Харківської області, проживав 5 км від ворожого кордону. 24 лютого опинився в окупації.

Два тижні хлопець, оминаючи ворога та мінні поля, йшов до своїх. У першому ж військкоматі записався добровольцем до лав ЗСУ.

10 квітня отримав важке поранення в голову. Куля та уламки потиличної кістки глибоко засіли в головний мозок.

“Талановиті нейрохірурги Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова змогли філігранно провести складну операцію за допомогою нейрохірургічного мікроскопа, який, на щастя, має медзаклад. Руслан прийшов до тями, завтра їде на реабілітаційне лікування”, – зазначили в лікарні.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 17:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дніпрі провели надскладну операцію — витягли кулю та уламки потиличної кістки з голови пораненого, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. ".