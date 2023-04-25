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В одном из районов Харькова завтра не будет воды (адреса)

Общество 13:26   25.04.2023
Виктория Яковенко
В одном из районов Харькова завтра не будет воды (адреса)

Водоснабжение в части Новобаварского района будет временно прекращено с 8:00 до 20:00 26 апреля.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал». Услугу временно прекратят из-за проведения планово предупредительных работ на насосной станции с целью подготовки водопроводных объектов к работе в осенне-зимний период.

Воды не будет в части Новобаварского района, ограниченной ул. Звенигородская, ул. Маковского, Кольцевой дорогой, ул. Конопляной, ул. Тимирязева, пр. Дзюбы, ул. Даргомыжского, ул. Новодаргомыжской, ул. Карамзина, ул. Врубеля, ул. Белинского, пер. Крылова, ул. Крылова, ул. Марии Кисляк, ул. Василия Бугрименко.

Фото: КП «Харьковводоканал»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 13:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водоснабжение в части Новобаварского района будет временно прекращено с 8:00 до 20:00 26 апреля.".