В одном из районов Харькова завтра не будет воды (адреса)

Водоснабжение в части Новобаварского района будет временно прекращено с 8:00 до 20:00 26 апреля.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал». Услугу временно прекратят из-за проведения планово предупредительных работ на насосной станции с целью подготовки водопроводных объектов к работе в осенне-зимний период.

Воды не будет в части Новобаварского района, ограниченной ул. Звенигородская, ул. Маковского, Кольцевой дорогой, ул. Конопляной, ул. Тимирязева, пр. Дзюбы, ул. Даргомыжского, ул. Новодаргомыжской, ул. Карамзина, ул. Врубеля, ул. Белинского, пер. Крылова, ул. Крылова, ул. Марии Кисляк, ул. Василия Бугрименко.