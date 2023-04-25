В одному з районів Харкова завтра не буде води (адреси)

Водопостачання в частині Новобаварського району буде тимчасово припинене з 8:00 до 20:00 26 квітня.

Про це повідомили у КП «Харківводоканал». Послугу тимчасово припинять через проведення планово-попереджувальних робіт на насосній станції з метою підготовки водопровідних об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період.

Води не буде в частині Новобаварського району, обмеженій вул. Звенигородською, вул. Маковського, Кільцевою дорогою, вул. Конопляною, вул. Тимірязєва, пр. Дзюби, вул. Даргомижського, вул. Новодаргомижською, вул. Карамзіна, вул. Врубеля, вул. Бєлінського, пров. Крилова, вул. Крилова, вул. Марії Кисляк, вул. Василя Бугрименка.