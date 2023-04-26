До ракетного удара по музею в Купянске жители возвращались в город — Канашевич
В городе Купянск Харьковской области сейчас насчитывается около 5 тысяч жителей, при этом до ракетного удара 25 апреля люди возвращались в населенный пункт, рассказал в эфире телемарафона врио начальника Купянской РВА Андрей Канашевич.
«До горячей фазы в Купянске было 27 тысяч населения. Сейчас остаются примерно 5 тысяч человек. Было немножко меньше, поэтому можно говорить, что определенное количество людей вернулось. Это связано, в том числе, с тем, что за последнее время, до вчерашнего дня, количество обстрелов уменьшилось. То есть, те обстрелы, которые были по Купянску, они в основном шли по промышленной зоне и не затрагивали правый берег города, где проживают люди и в основном работают коммунальные учреждения. Учитывая это люди начали возвращаться», — пояснил Канашевич.
Также он рассказал, что в городе на сегодняшний день разрушено около 50% зданий коммунальных и учебных заведений, а также 20% частного жилья.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 20:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск Харьковской области сейчас насчитывается около 5 тысяч жителей, при этом до ракетного удара 25 апреля люди возвращались в населенный пункт, рассказал в эфире телемарафона врио начальника Купянской РВА Андрей Канашевич.".