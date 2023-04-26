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До ракетного удару по музею в Куп’янську люди поверталися в місто – Канашевич

Суспільство 20:55   26.04.2023
Олена Нагорна
До ракетного удару по музею в Куп’янську люди поверталися в місто – Канашевич

У місті Куп’янськ Харківської області зараз налічується близько 5 тисяч жителів, при цьому до ракетного удару 25 квітня люди поверталися в населений пункт, розповів в етері телемарафону т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«До гарячої фази в Куп’янську було 27 тисяч населення. Зараз залишаються приблизно 5 тисяч людей. Було трошки менше, тому можна говорити, що певна кількість людей повернулася. Це пов’язано в тому числі з тим, що за останній час, до вчорашнього дня, кількість обстрілів зменшилась. Тобто ті обстріли, які були по Куп’янську, вони здебільшого йшли по промисловій зоні та не зачіпали правий берег міста, де проживають люди й здебільшого працюють комунальні установи. З огляду на це люди почали повертатися», – пояснив Канашевич.

Також він розповів, що в місті на сьогодні зруйновано приблизно 50% будівель комунальних та навчальних закладів, а також 20% приватного житла.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 20:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ Харківської області зараз налічується близько 5 тисяч жителів, при цьому до ракетного удару 25 квітня люди поверталися в населений пункт, розповів в етері телемарафону т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".