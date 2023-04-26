«Доступные кредиты 5-7-9%»: бизнес Харьковщины одолжил почти 12 млрд грн
Харьковщина занимает 5-е место по количеству кредитных договоров в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
По данным ХОВА, всего в области заключено около 3 тысяч договоров на общую сумму 11,8 миллиарда гривен.
«Доступные кредиты принимают преимущественно предприятия агропромышленного комплекса. Также средства привлекаются на рефинансирование ранее предоставленных договоров», – добавили в администрации.
В ХОВА также отметили, что, несмотря на активные боевые действия, бизнес Харьковщины продолжает платить налоги.
«В течение января-марта 2023 года предприятия Харьковской области в госбюджет Украины перечислили 9 миллиардов гривен налогов и сборов, в местный — 5,6 миллиарда гривен. Это на 2,5% больше показателей января-марта 2022 года», – сообщили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина занимает 5-е место по количеству кредитных договоров в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%».".