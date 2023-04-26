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«Доступні кредити 5-7-9%»: бізнес Харківщини позичив майже 12 млрд грн

Суспільство 14:39   26.04.2023
Вікторія Яковенко
«Доступні кредити 5-7-9%»: бізнес Харківщини позичив майже 12 млрд грн Фото: ХОВА

Харківщина посідає 5 місце за кількістю кредитних договорів у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%».

За даними ХОВА, загалом в області укладено близько 3 тисяч договорів на загальну суму 11, 8 мільярда гривень.

«Доступні кредити беруть переважно підприємства агропромислового комплексу. Також кошти залучають на рефінансування раніше наданих договорів», – додали в адміністрації.

У ХОВА також зазначили, що попри проведення активних бойових дій бізнес Харківщини продовжує сплачувати податки.

«Протягом січня-березня 2023 року підприємства Харківської області до держбюджету України перерахували 9 мільярдів гривень податків та зборів, до місцевого – 5,6 мільярда гривень. Це на 2,5% більше за показники січня-березня 2022 року», – повідомили в ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 14:39;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина посідає 5 місце за кількістю кредитних договорів у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%».".