«Доступні кредити 5-7-9%»: бізнес Харківщини позичив майже 12 млрд грн

Харківщина посідає 5 місце за кількістю кредитних договорів у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%».

За даними ХОВА, загалом в області укладено близько 3 тисяч договорів на загальну суму 11, 8 мільярда гривень.

«Доступні кредити беруть переважно підприємства агропромислового комплексу. Також кошти залучають на рефінансування раніше наданих договорів», – додали в адміністрації.

У ХОВА також зазначили, що попри проведення активних бойових дій бізнес Харківщини продовжує сплачувати податки.

«Протягом січня-березня 2023 року підприємства Харківської області до держбюджету України перерахували 9 мільярдів гривень податків та зборів, до місцевого – 5,6 мільярда гривень. Це на 2,5% більше за показники січня-березня 2022 року», – повідомили в ХОВА.