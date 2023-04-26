В Мерефе подросток избил мужчину и оставил лежать без сознания на 22 часа

В Мерефе на Харьковщине 18-летний подвыпивший парень избил своего односельчанина. Без сознания пострадавший мужчина пролежал 22 часа.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 14 апреля 18-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения со своими знакомыми на территории учебного заведения. Там же был и 37-летний потерпевший со своим товарищем. Между мужчиной и подростком возник конфликт, переросший в драку.

18-летний парень ударил по голове оппонента, а когда тот упал на землю, сел на него сверху и ударил еще несколько раз. Мужчины разошлись, но потерпевший потерял сознание и пролежал на территории учебного заведения около 22 часов, добавили правоохранители.

На следующий день его обнаружили прохожие. Сейчас пострадавший в больнице.

25 апреля 18-летнему преступнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Подростка могут посадить за решетку на 8 лет.