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В Мерефе подросток избил мужчину и оставил лежать без сознания на 22 часа

Происшествия 13:04   26.04.2023
Виктория Яковенко
В Мерефе подросток избил мужчину и оставил лежать без сознания на 22 часа

В Мерефе на Харьковщине 18-летний подвыпивший парень избил своего односельчанина. Без сознания пострадавший мужчина пролежал 22 часа.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 14 апреля 18-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения со своими знакомыми на территории учебного заведения. Там же был и 37-летний потерпевший со своим товарищем. Между мужчиной и подростком возник конфликт, переросший в драку.

18-летний парень ударил по голове оппонента, а когда тот упал на землю, сел на него сверху и ударил еще несколько раз. Мужчины разошлись, но потерпевший потерял сознание и пролежал на территории учебного заведения около 22 часов, добавили правоохранители.

На следующий день его обнаружили прохожие. Сейчас пострадавший в больнице.

25 апреля 18-летнему преступнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Подростка могут посадить за решетку на 8 лет.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 13:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Мерефе на Харьковщине 18-летний подвыпивший парень избил своего односельчанина. Без сознания пострадавший мужчина пролежал 22 часа.".