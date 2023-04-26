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У Мерефі підліток побив чоловіка і залишив лежати непритомним на 22 години

Події 13:04   26.04.2023
Вікторія Яковенко
У Мерефі підліток побив чоловіка і залишив лежати непритомним на 22 години

У Мерефі на Харківщині 18-річний хлопець напідпитку побив свого односельця. Без свідомості постраждалий чоловік пролежав 22 години.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 14 квітня 18-річний підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння зі своїми знайомими на території навчального закладу. Там же був і 37-річний потерпілий зі своїм товаришем. Між підлітком та чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку.

18-річний хлопець вдарив по голові свого опонента, а коли той впав на землю, сів на нього зверху та вдарив ще кілька разів. Чоловіки розійшлися, але потерпілий втратив свідомість та пролежав на території навчального закладу близько 22 годин, додали правоохоронці.

Наступного дня його знайшли перехожі. Наразі потерпілий у лікарні.

18-річному злочинцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Хлопця можуть посадити за ґрати на 8 років.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 13:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Мерефі на Харківщині 18-річний хлопець напідпитку побив свого односельця. Без свідомості постраждалий чоловік пролежав 22 години.".