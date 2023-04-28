Наловил рыбы более чем на 100 тыс грн: на Харьковщине будут судить браконьера
Фото: Харьковская областная прокуратура
30-летнего жителя Харьковщины будут судить за браконьерство.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в октябре мужчина установил запрещенные орудия для вылова рыбы, а именно рыболовные сетки, на территории Краснопавловского водохранилища. Браконьер выловил карасей, лещей и судаков на сумму почти 130 тысяч гривен.
Сейчас браконьер обвиняется по факту незаконного занятия рыбным добывающим промыслом (ч. 1 ст. 249 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 12:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-летнего жителя Харьковщины будут судить за браконьерство.".