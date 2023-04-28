Наловил рыбы более чем на 100 тыс грн: на Харьковщине будут судить браконьера

30-летнего жителя Харьковщины будут судить за браконьерство.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в октябре мужчина установил запрещенные орудия для вылова рыбы, а именно рыболовные сетки, на территории Краснопавловского водохранилища. Браконьер выловил карасей, лещей и судаков на сумму почти 130 тысяч гривен.

Сейчас браконьер обвиняется по факту незаконного занятия рыбным добывающим промыслом (ч. 1 ст. 249 УКУ).