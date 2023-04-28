Наловив риби на понад 100 тис грн: на Харківщині судитимуть браконьєра
Фото: Харківська обласна прокуратура
30-річного мешканця Харківщини судитимуть за браконьєрство.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що у жовтні чоловік встановив заборонені знаряддя для вилову риби, а саме рибальські сітки, на території Краснопавлівського водосховища. Браконьєр виловив карасів, лящів і судаків на суму майже 130 тисяч гривень.
Наразі браконьєра обвинувачують за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом (ч. 1 ст. 249 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 12:48;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30-річного мешканця Харківщини судитимуть за браконьєрство.".