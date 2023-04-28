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Наловив риби на понад 100 тис грн: на Харківщині судитимуть браконьєра

Суспільство 12:48   28.04.2023
Виктория Яковенко
Наловив риби на понад 100 тис грн: на Харківщині судитимуть браконьєра Фото: Харківська обласна прокуратура

30-річного мешканця Харківщини судитимуть за браконьєрство.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що у жовтні чоловік встановив заборонені знаряддя для вилову риби, а саме рибальські сітки, на території Краснопавлівського водосховища. Браконьєр виловив карасів, лящів і судаків на суму майже 130 тисяч гривень.

Наразі браконьєра обвинувачують за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом (ч. 1 ст. 249 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 12:48;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30-річного мешканця Харківщини судитимуть за браконьєрство.".