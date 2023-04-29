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На Харьковщине вручили награды семьям 24 погибших защитников Украины

Общество 20:30   29.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине вручили награды семьям 24 погибших защитников Украины Фото: пресс-служба ХОВА

Ордена «За мужество» I, II и III степеней и медали «За военную службу Украине» передали родным воинов, павших в боях во время деоккупации Харьковской области, а также — на Донецком и Запорожском направлениях.

Всего в Харькове вручили 24 такие посмертные награды. Их передавали родным замначальника ХОВА Роман Семенуха и замначальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николай Шарий. Об этом сообщает пресс-служба ХОВА.

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«Очень трудно подобрать слова, чтобы выразить чувство боли и благодарности близким и родным павших защитников Украины. Благодаря подвигу этих героев мы можем каждое утро просыпаться свободными, сотни тысяч харьковчан и жителей области избежали страшных страданий во вражеской оккупации, украинские дети когда-нибудь обязательно пойдут в школу. Благодаря подвигу наших воинов, у нас с вами и всей страны есть будущее. Своей смелостью и преданностью они пишут новую историю нашего государства. Слава Украине и вечная память героям», – сказал Роман Семенуха.

В Харькове вручили награды семьям погибших воинов ВСУ 5
Фото: пресс-служба ХОВА
В Харькове вручили награды семьям погибших воинов ВСУ 4
Фото: пресс-служба ХОВА
В Харькове вручили награды семьям погибших воинов ВСУ 3
Фото: пресс-служба ХОВА
В Харькове вручили награды семьям погибших воинов ВСУ 2
Фото: пресс-служба ХОВА
В Харькове вручили награды семьям погибших воинов ВСУ
Фото: пресс-служба ХОВА
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 20:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ордена «За мужество» I, II и III степеней и медали «За военную службу Украине» передали родным воинов, павших в боях во время деоккупации Харьковской области, а также — на Донецком и Запорожском направлениях".