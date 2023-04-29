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На Харківщині вручили нагороди сім’ям 24 загиблих захисників України

Суспільство 20:30   29.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині вручили нагороди сім’ям 24 загиблих захисників України Фото: пресслужба ХОВА

Ордени “За мужність” І, ІІ та ІІІ ступенів та медалі “За військову службу Україні” передали рідним воїнів, які загинули в боях під час деокупації Харківської області, а також – на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Загалом у Харкові вручили 24 такі посмертні нагороди. Їх передавали рідним заступник начальника ХОВА Роман Семенуха та заступник начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Микола Шарій. Про це повідомляє пресслужба ХОВА.

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“Дуже важко підібрати слова, щоб виразити відчуття болю і вдячності близьким та рідним полеглих захисників України. Завдяки подвигу цих героїв ми можемо кожного ранку прокидатися вільними, сотні тисяч харків’ян та жителів області уникли страшних страждань у ворожій окупації, українські діти колись обов’язково підуть до школи. Завдяки подвигу наших воїнів у нас із вами і всієї країни є майбутнє. Своєю сміливістю та відданістю вони пишуть новітню історію нашої держави. Слава Україні і вічна пам’ять героям”, – сказав Роман Семенуха.

У Харкові вручили нагороди сім'ям загиблих воїнів ЗСУ 5
Фото: пресслужба ХОВА
У Харкові вручили нагороди сім'ям загиблих воїнів ЗСУ 4
Фото: пресслужба ХОВА
У Харкові вручили нагороди сім'ям загиблих воїнів ЗСУ 3
Фото: пресслужба ХОВА
У Харкові вручили нагороди сім'ям загиблих воїнів ЗСУ 2
Фото: пресслужба ХОВА
У Харкові вручили нагороди сім'ям загиблих воїнів ЗСУ
Фото: пресслужба ХОВА
Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 20:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ордени “За мужність” І, ІІ та ІІІ ступенів та медалі “За військову службу Україні” передали рідним воїнів, які загинули в боях під час деокупації Харківської області, а також – на Донецькому та Запорізькому напрямках".