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В Харькове прозвучит взрыв: подрывать будут опасный предмет возле кладбища

Общество 15:22   29.04.2023
Оксана Горун
В Харькове прозвучит взрыв: подрывать будут опасный предмет возле кладбища

В ХОВА предупредили жителей Харькова о том, что в ближайшее время в центре будет слышен взрыв.

«В ближайшее время в Харькове в районе кладбища 13 на ул. Пушкинской саперами будет совершен подрыв взрывоопасного предмета», — сообщили в telegram ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 15:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили жителей Харькова о том, что в ближайшее время в центре будет слышен взрыв".