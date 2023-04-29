В Харькове прозвучит взрыв: подрывать будут опасный предмет возле кладбища
В ХОВА предупредили жителей Харькова о том, что в ближайшее время в центре будет слышен взрыв.
«В ближайшее время в Харькове в районе кладбища 13 на ул. Пушкинской саперами будет совершен подрыв взрывоопасного предмета», — сообщили в telegram ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 15:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили жителей Харькова о том, что в ближайшее время в центре будет слышен взрыв".