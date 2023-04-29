В Харькове прозвучит взрыв: подрывать будут опасный предмет возле кладбища

В ХОВА предупредили жителей Харькова о том, что в ближайшее время в центре будет слышен взрыв.

«В ближайшее время в Харькове в районе кладбища 13 на ул. Пушкинской саперами будет совершен подрыв взрывоопасного предмета», — сообщили в telegram ХОВА.